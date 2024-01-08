На востоке Румынии перекрывают дороги из-за снегопадов

Из-за прихода в Румынию зимней погоды в нескольких районах на востоке страны ограничивают движение на дорогах; температура воздуха местами может опуститься до -20℃.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В жудцях Нямц и Вранча закрыли движение на участках дорог DN 15D и DN 23B. Еще на нескольких трассах ввели ограничения по тоннажности фур, которым разрешен проезд.

На некоторых дорогах уже были случаи застревания машин в снегу, также сообщают, что в одном из поселков учителя не смогли добраться на работу.

На трассы вывели десятки единиц снегоуборочной техники и обрабатывают дороги солью.

Местами ситуация сложная и в южной части страны.

Напомним, в аэропорту Кишинева из-за снега отменили ряд рейсов, в самом городе остановили общественный транспорт, а для школьников столицы на несколько дней продлили каникулы.

На севере Скандинавского полуострова на прошлой неделе температура воздуха местами опускалась ниже -40℃, а на юге Норвегии выпало больше метра снега.