Вірменія відповіла на пропозиції Азербайджану щодо мирного договору

Вірменська сторона відповіла на пропозиції Азербайджану щодо мирного договору, у Єревані заявили про позитивну динаміку у цьому процесі.

Як пише "Європейська правда", про це сказав секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, якого цитує News.am.

Останніми місяцями мирні переговори між двома країнами зайшли в глухий кут після того, як Азербайджан відмовився брати участь у перемовинах у США та Іспанії, заявивши про упередженість з боку західних країн. Однак наприкінці жовтня в Ірані обидві країни знову відновили переговори.

Тепер, за словами Григоряна, у результаті перемовин між Єреваном та Баку вдалося досягти згоди на проведення зустрічі комісій щодо одного із суперечливих питань – делімітації кордонів.

"Зараз ми чекаємо на відповідь Азербайджану. Ми також оцінюємо динаміку як позитивну, проте є питання, щодо яких ми дійшли згоди під час усних перемовин, але побачили регрес у тексті щодо мирної угоди", – зазначив Григорян.

Щодо укладання довгоочікуваного мирного договору, Григорян зазначив, що Єреван сподівається на дсягнення остаточного вигляду документа якомога швидше.

"Те, що є на столі переговорів, і що пропонує Вірменія, створює гарантії безпеки для Вірменії", – прокоментував він.

Раніше помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заявив про "значний прогрес" в роботі над текстом мирного договору з Вірменією.

Прогрес у налагодженні взаємин двох країн відбувається після того, як 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.