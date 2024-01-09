Армения ответила на предложения Азербайджана по мирному договору

Армянская сторона ответила на предложения Азербайджана по мирному договору, в Ереване заявили о положительной динамике в этом процессе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, которого цитирует News.am.

В частности, по его словам, есть согласие на проведение встречи комиссий по делимитации границ.

"Сейчас мы ждем ответа Азербайджана. Мы также оцениваем динамику, как положительную, однако есть вопросы, по которым мы пришли к согласию во время устных переговоров, но увидели регресс в тексте по мирному соглашению. Ожидаем, что мирный договор будет приведен в окончательный вид как можно скорее. То, что есть на столе переговоров и что предлагает Армения, создают гарантии безопасности для Армении", – отметил Григорян.

Ранее помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о "значительном прогрессе" в работе над текстом мирного договора с Арменией.

Напомним, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили дальнейшие шаги по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

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