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Іспанія передає Україні дві медичні бронемашини

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Вівторок, 9 січня 2024, 12:12

Іспанія надсилає Україні два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).

За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи так довго, як це буде необхідно", – зазначив він.

Як йдеться в повідомленні AECID, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.

Також Іспанія проводить навчання нового контингенту українських військовослужбовців з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Перед цим іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

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Іспанія Гуманітарна допомога