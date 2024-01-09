Іспанія передає Україні дві медичні бронемашини

Іспанія надсилає Україні два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).

За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.



España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J January 8, 2024

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи так довго, як це буде необхідно", – зазначив він.

Як йдеться в повідомленні AECID, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.

Також Іспанія проводить навчання нового контингенту українських військовослужбовців з використання зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Раніше Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Перед цим іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.