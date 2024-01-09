Испания передает Украине две медицинские бронемашины

Испания направляет Украине два бронированных автомобиля для оказания медицинской помощи и эвакуации пациентов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID).

По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.



España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J January 8, 2024

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы так долго, как будет необходимо", – отметил он.

Как говорится в сообщении AECID, объем испанской гуманитарной помощи для Украины за последние два года превысил 46 миллионов евро, что является крупнейшим для Мадрида объемом реагирования на чрезвычайную ситуацию для одной страны.

Также Испания проводит обучение нового контингента украинских военнослужащих по использованию зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Ранее Испания подтвердила предоставление Украине шести пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk и анонсировала поставку артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм.

Перед этим испанское правительство приняло решение передать Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.