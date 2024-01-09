Норвезький терорист Брейвік підтримав війну РФ проти України

У норвезькому суді, який розглядає скаргу засудженого терориста Андерса Брейвіка на умови ув'язнення, зачитали записи з в'язниці, у яких Брейвік, серед іншого, захищав повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Тюремники ведуть щоденний журнал того, що Брейвік робив і говорив за стінами в'язниці. Адвокат Андреас Х'єтланд навів кілька прикладів за останні кілька років, які, на його думку, свідчать про те, що погляди масового вбивці сьогодні такі ж, як і в минулому.

Зокрема Брейвік ствердно відповів, коли його запитали, чи потрібно більше терористичних актів.

У зв'язку з війною в Україні Брейвік і співробітники в'язниці говорили про те, що президент Росії Владімір Путін зайшов занадто далеко.

"Поки у вас є мета, безжальні дії – це нормально", – сказав засуджений терорист.

У понеділок суд заслухав висновки служби безпеки норвезької поліції PST, яка минулого року визнала, що Брейвік продовжує залишатися джерелом натхнення для ультраправих екстремістів по всьому світу.

Слухання проходить у спортзалі в'язниці суворого режиму Рінгеріке, в кімнаті, обладнаній скеледромом і двома баскетбольними кільцями. В'язниця, де утримують Брейвіка, розміщена на березі озера Тіріфйорден, у якому розташований трагічновідомий острів Утоя. Саме так Брейвік скоїв свій жахливий теракт.

Розгляд справи заплановано до п'ятниці. Вердикт судді буде винесено в найближчі тижні.

У 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив там 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік має право подавати заяву про звільнення через рік після кожної відмови. Востаннє, у лютому 2022 року, норвезький суд відхилив клопотання терориста про дострокове звільнення.

У серпні 2023 року Брейвік подав скаргу на умови утримування у в’язниці й клопотав про умовно-дострокове звільнення.