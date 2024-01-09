Норвежский террорист Брейвик поддержал войну РФ против Украины

В норвежском суде, который рассматривает жалобу осужденного террориста Андерса Брейвика на условия заключения, зачитали записи из тюрьмы, где Брейвик, среди прочего, защищал полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Тюремщики ведут ежедневный журнал того, что Брейвик делал и говорил за стенами тюрьмы. Адвокат Андреас Хьетланд привел несколько примеров за последние несколько лет, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что взгляды массового убийцы сегодня такие же, как и в прошлом.

В частности Брейвик утвердительно ответил, когда его спросили, нужно ли больше террористических актов.

В связи с войной в Украине Брейвик и сотрудники тюрьмы говорили о том, что президент России Владимир Путин зашел слишком далеко.

"Пока у вас есть цель, безжалостные действия – это нормально", – сказал осужденный террорист.

В понедельник суд заслушал выводы службы безопасности норвежской полиции PST, которая в прошлом году признала, что Брейвик продолжает оставаться источником вдохновения для ультраправых экстремистов по всему миру.

Слушание проходит в спортзале тюрьмы строгого режима Рингерике, в комнате, оборудованной скалодромом и двумя баскетбольными кольцами. Тюрьма, где содержится Брейвик, размещена на берегу озера Тирифйорден, в котором расположен трагически известный остров Утоя. Именно так Брейвик совершил свой ужасный теракт.

Рассмотрение дела запланировано до пятницы. Вердикт судьи будет вынесен в ближайшие недели.

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утойя и застрелил там 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик вправе подать заявление об освобождении через год после каждого отказа. Последний раз, в феврале 2022 года, норвежский суд отклонил ходатайство террориста о досрочном освобождении.

В августе 2023 года Брейвик подал жалобу на условия содержания в тюрьме и ходатайствовал об условно-досрочном освобождении.