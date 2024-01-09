Посол розраховує добудувати міст між Україною і Молдовою у 2024 році

Посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь сподівається, що транскордонний міст через річку Дністер між селом Косеуць і містом Ямпіль буде добудований до кінця цього року.

Про це він написав у колонці для "Європейської правди".

Перераховуючи досягнення у двосторонніх відносинах України та Молдови, посол вказав на початок будівництва мосту.

"Незважаючи на щоденні бомбардування, ніщо не стане на заваді нашій рішучості добудувати його. Це проєкт, який ще більше об’єднає два народи", – заявив Ківерь.

"Хотілося б його завершити до кінця року, в тому числі для розширення експортних можливостей українських виробників", – додав він.

За словами посла, усі ці зусилля мають сприяти успіху українського народу в його боротьбі за свободу та національну незалежність, і "на цьому шляху Республіка Молдова й надалі залишатиметься справжнім другом та надійним партнером України".

"Справедливий мир, стабільність та розвиток України є передумовою миру в усьому регіоні, стабільності та європейського розвитку наших країн", – наголосив він.

Нагадаємо, торік у серпні Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо ратифікації міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер.

Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць у червні 2023 року, а наприкінці липня її ратифікував молдовський парламент.