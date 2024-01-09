Посол рассчитывает достроить мост между Украиной и Молдовой в 2024 году

Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь надеется, что трансграничный мост через реку Днестр между селом Косеуць и городом Ямполь будет достроен до конца этого года.

Об этом он написал в колонке для "Европейской правды".

Перечисляя достижения в двусторонних отношениях Украины и Молдовы, посол указал на начало строительства моста.

"Несмотря на ежедневные бомбардировки, ничто не помешает нашей решимости достроить его. Это проект, который еще больше объединит два народа", – заявил Киверь.

"Хотелось бы его завершить до конца года, в том числе для расширения экспортных возможностей украинских производителей", – добавил он.

По словам посла, все эти усилия должны способствовать успеху украинского народа в его борьбе за свободу и национальную независимость, и "на этом пути Республика Молдова и в дальнейшем будет оставаться настоящим другом и надежным партнером Украины".

"Справедливый мир, стабильность и развитие Украины является предпосылкой мира во всем регионе, стабильности и европейского развития наших стран", – подчеркнул он.

Напомним, в августе прошлого года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через Днестр.

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуць в июне 2023 года, а в конце июля его ратифицировал молдовский парламент.