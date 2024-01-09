У Європарламенті попередили: успіхи ультраправих на виборах можуть зробити Європу некерованою

Європейський Союз може стати некерованим, якщо ультраправі на виборах до Європейського парламенту в червні отримають такі ж результати, як і на листопадових виборах у Нідерландах, і як прогнозують соціологічні опитування.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив агентству Reuters у вівторок голова ліберальної групи Renew у Європарламенті Стефан Сежурне.

Очікується, що ультраправі партії, в тому числі "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у Франції і "Ліга" Маттео Сальвіні в Італії, досягнуть успіху на червневих виборах завдяки обіцянкам посилити підхід Євросоюзу до імміграції і пом'якшити кліматичну політику.

"З приходом до влади майже повсюдно в Європі крайніх правих популістів ми ризикуємо отримати некеровану Європу", – заявив Стефан Сежурне.

Правоцентристська Європейська народна партія, Renew і лівоцентристська група "Соціалісти і демократи" сформували коаліцію п'ять років тому, щоб узгодити широкі політичні напрямки і розділити найвищі посади в ЄС.

Ці три партії мають 420 з 705 місць у парламенті.

Однак перемога антиімміграційного популіста Герта Вілдерса на виборах у Нідерландах стала попередженням для мейнстримних політиків.

"Ризик полягає в тому, що може виявитися дуже важко сформувати більшість", – сказав Сежурне.

Французький євродепутат виключив будь-який союз з ультраправими або з євроскептичною групою "Європейські консерватори і реформісти". До неї входить польська партія "Право і справедливість", яка вісім років боролася з Брюсселем. Він також висловив скептицизм щодо групи "Зелених".

Сежурне сказав, що основні партії повинні звернути увагу на досягнуту угоду ЄС про прийом мігрантів і зосередити увагу на інших темах, таких як "зелений" і цифровий перехід та оборона.

Варто зазначити, що Стефан Сежурне є партнером Гарбріеля Атталя, призначеного у вівторок на посаду прем'єр-міністра Франції.

Нагадаємо, у грудні європейські ультраправі партії з десятка країн провели зустріч в Італії, де пообіцяли переформатувати Євросоюз після виборів до Європарламенту 2024 року.