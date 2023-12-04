Ультраправі партії з десятка країн Європи зустрілися в Італії

Європейські ультраправі партії з десятка країн провели зустріч у неділю в Італії, де пообіцяли переформатувати Євросоюз після виборів до Європарламенту 2024 року, а також посилити підхід ЄС до імміграції та пом'якшити кліматичну політику задля захисту робочих місць та промисловості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами віцепрем'єра Італії Маттео Сальвіні, який приймав зустріч у Флоренції, їхня спільна мета – стати принаймні третьою за величиною групою в Європарламенті після правоцентристів та соціалістів і відігравати там вирішальну роль.

Ультраправа група "Ідентичність і демократія" (ID) зараз є шостою за чисельністю в Європарламенті, поступаючись ліберальним та консервативним групам, а також "Зеленим", але за останніми даними опитувань вона посідає четверту позицію.

Виступаючи на зустрічі по відеозв'язку, ультраправий переможець нещодавніх виборів у Нідерландах Герт Вілдерс висловив сподівання, що його успіх може стати початком хвилі перемог на національних виборах для союзників-однодумців.

Сальвіні виступив проти рішення ЄС заборонити нові автомобілі з викидами CO2 з 2035 року, і його підтримав співлідер "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла, який закликав "припинити війну проти автомобілів".

Глава французької партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла зірвав оплески, виступаючи італійською мовою та заявивши, що Європа не може стати "5-зірковим гуртожитком для Африки", і пов'язавши масову імміграцію з насильством та злочинністю.

Водночас Сальвіні, який колись був палким прихильником російського президента Владіміра Путіна, заявив журналістам, що його партія "чітко підтримувала кожну дію на захист України фактами, голосами та грошима".

Раніше президент Європейської народної партії Манфред Вебер попередив, що ЄС повинен взяти під контроль міграцію, якщо він хоче уникнути сплеску ультраправих на континенті.

Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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