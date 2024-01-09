В Европарламенте предупредили: успехи ультраправых на выборах могут сделать Европу неуправляемой

Европейский Союз может стать неуправляемым, если ультраправые на выборах в Европейский парламент в июне получат такие же результаты, как и на ноябрьских выборах в Нидерландах и как прогнозируют социологические опросы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил агентству Reuters во вторник председатель либеральной группы Renew в Европарламенте Стефан Сежурне.

Ожидается, что ультраправые партии, в том числе "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции и "Лига" Маттео Сальвини в Италии, добьются успеха на июньских выборах благодаря обещаниям усилить подход Евросоюза к иммиграции и смягчить климатическую политику.

"С приходом к власти почти повсеместно в Европе крайне правых популистов мы рискуем получить неуправляемую Европу", – заявил Стефан Сежурне.

Правоцентристская Европейская народная партия, Renew и левоцентристская группа "Социалисты и демократы" сформировали коалицию пять лет назад, чтобы согласовать широкие политические направления и разделить высшие должности в ЕС.

Эти три партии имеют 420 из 705 мест в парламенте.

Однако победа антииммиграционного популиста Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала предупреждением для мейнстримных политиков.

"Риск заключается в том, что может оказаться очень трудно сформировать большинство", – сказал Сежурне.

Французский евродепутат исключил любой союз с ультраправыми или с евроскептической группой "Европейские консерваторы и реформисты". В нее входит польская партия "Право и справедливость", которая восемь лет боролась с Брюсселем. Он также выразил скептицизм в отношении группы "Зеленых".

Сежурне сказал, что основные партии должны обратить внимание на достигнутое соглашение ЕС о приеме мигрантов и сосредоточить внимание на других темах, таких как "зеленый" и цифровой переход и оборона.

Стоит отметить, что Стефан Сежурне является партнером Гарбриэля Атталя, назначенного во вторник на должность премьер-министра Франции.

Напомним, в декабре европейские ультраправые партии из десятка стран провели встречу в Италии, где пообещали переформатировать Евросоюз после выборов в Европарламент 2024 года.