Турецькі літаки порушили авіапростір Греції попри "потепління" між країнами
Два літаки ВМС Туреччини, CN-235 і ATR-72, а також турецький гелікоптер увійшли в понеділок у район польотної інформації (РПІ) Афін без надання плану польоту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Фактично, в Афінському РПІ в південно-східній частині Егейського моря було зафіксовано три порушення правил повітряного руху.
Турецькі літаки були ідентифіковані відповідно до міжнародних правил.
Крім того, в суботу турецький літак CN-235, який використовується для надання допомоги військово-морським силам, також увійшов в Афінський РПІ без подачі плану польоту.
Він також був ідентифікований відповідно до стандартної практики.
Порушення відбулися після відносної розрядки напруженості у відносинах між двома сусідами.
Порушення грецького повітряного простору турецькими літаками були регулярними в періоди напруженості між двома країнами.
Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 грудня підписали в Афінах декларацію про дружбу і добросусідство – як новий крок у нормалізації відносин.
Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом суперечки виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.
Після переобрання прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса влітку цього року лідери говорили про намір перезавантажити відносини.