Турецькі літаки порушили авіапростір Греції попри "потепління" між країнами

Два літаки ВМС Туреччини, CN-235 і ATR-72, а також турецький гелікоптер увійшли в понеділок у район польотної інформації (РПІ) Афін без надання плану польоту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Фактично, в Афінському РПІ в південно-східній частині Егейського моря було зафіксовано три порушення правил повітряного руху.

Турецькі літаки були ідентифіковані відповідно до міжнародних правил.

Крім того, в суботу турецький літак CN-235, який використовується для надання допомоги військово-морським силам, також увійшов в Афінський РПІ без подачі плану польоту.

Він також був ідентифікований відповідно до стандартної практики.

Порушення відбулися після відносної розрядки напруженості у відносинах між двома сусідами.

Порушення грецького повітряного простору турецькими літаками були регулярними в періоди напруженості між двома країнами.

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 грудня підписали в Афінах декларацію про дружбу і добросусідство – як новий крок у нормалізації відносин.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом суперечки виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Після переобрання прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса влітку цього року лідери говорили про намір перезавантажити відносини.