Турецкие самолеты нарушили авиапространство Греции несмотря на "потепление" между странами
Два самолета ВМС Турции, CN-235 и ATR-72, а также турецкий вертолет вошли в понедельник в район полетной информации (РПИ) Афин без предоставления плана полета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Фактически, в Афинском РПИ в юго-восточной части Эгейского моря было зафиксировано три нарушения правил воздушного движения.
Турецкие самолеты были идентифицированы в соответствии с международными правилами.
Кроме того, в субботу турецкий самолет CN-235, используемый для оказания помощи военно-морским силам, также вошел в Афинский РПИ без подачи плана полета.
Он также был идентифицирован в соответствии со стандартной практикой.
Нарушения произошли после относительной разрядки напряженности в отношениях между двумя соседями.
Нарушения греческого воздушного пространства турецкими самолетами были регулярными в периоды напряженности между двумя странами.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря подписали в Афинах декларацию о дружбе и добрососедстве – как новый шаг в нормализации отношений.
Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.
Но после переизбрания Мицотакиса летом этого года лидеры говорили о намерении перезагрузить отношения.