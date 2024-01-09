Турецкие самолеты нарушили авиапространство Греции несмотря на "потепление" между странами

Два самолета ВМС Турции, CN-235 и ATR-72, а также турецкий вертолет вошли в понедельник в район полетной информации (РПИ) Афин без предоставления плана полета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Фактически, в Афинском РПИ в юго-восточной части Эгейского моря было зафиксировано три нарушения правил воздушного движения.

Турецкие самолеты были идентифицированы в соответствии с международными правилами.

Кроме того, в субботу турецкий самолет CN-235, используемый для оказания помощи военно-морским силам, также вошел в Афинский РПИ без подачи плана полета.

Он также был идентифицирован в соответствии со стандартной практикой.

Нарушения произошли после относительной разрядки напряженности в отношениях между двумя соседями.

Нарушения греческого воздушного пространства турецкими самолетами были регулярными в периоды напряженности между двумя странами.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря подписали в Афинах декларацию о дружбе и добрососедстве – как новый шаг в нормализации отношений.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Но после переизбрания Мицотакиса летом этого года лидеры говорили о намерении перезагрузить отношения.