Франция осудила задержание Азербайджаном своего гражданина якобы за шпионаж

Министерство иностранных дел Франции осудило задержание Азербайджаном своего гражданина, которого в Баку обвинили по подозрению в шпионаже, на фоне напряженных отношений между обеими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева сообщила агентству, что гражданина Франции Мартина Райана 4 декабря арестовали на азербайджанской территории по "подозрению в совершении актов шпионажа".

Она добавила, что правоохранительные органы Азербайджана постановили сначала задержать Райана на четыре месяца, а посольство Франции уведомили о его аресте.

В заявлении, направленном Reuters, Министерство иностранных дел Франции подтвердило задержание, добавив, что представители французского посольства в Баку смогли дважды посетить мужчину.

"Как мы уже имели возможность указать азербайджанским властям, мы считаем это задержание произвольным и требуем немедленного освобождения нашего соотечественника", – добавили во французском МИД.

Баку, как известно, активно критикует Париж за поддержку Армении, а также острую риторику в сторону Азербайджана в связи с его действиями в Нагорном Карабахе.

В конце декабря страны обменялись высылкой двух дипломатов.