Ще одному строковику у Фінляндії інкримінують зйомку в забороненій зоні

Солдату строкової служби у провінції Кайнуу на сході Фінляндії оголосили підозру в державній зраді після того, як він сфотографував "важливий об'єкт" у додатку Snapchat, що стало третім подібним звинуваченням за останні дні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Поліція підозрює військового бригади Кайнуу в тому, що він знімав "важливий об'єкт" Сил оборони Фінляндії, чим розголосив державну таємницю.

У поліції міста Оулу, де розслідують справу, стверджують, що солдат без дозволу проводив зйомку в Snapchat у зоні, яка класифікується як "критично важлива".

Подробиць про місце зйомки не повідомляють, але відомо, що це відбувалось восени 2023 року й строковики не мають до нього доступу у вільний час.

Також строковику інкримінують службовий злочин, деталі якого також не вказані в матеріалах справи. Наразі триває досудове слідство, поліції ще належить допитати свідків.

Розголошення державної таємниці є серйозним злочином, який у Кримінальному кодексі Фінляндії класифікується як державна зрада. Мінімальне покарання за нього становить чотири місяці позбавлення волі, а максимальне – чотири роки.

Як зауважує Yle, підозри у розголошенні державної таємниці оголошують дуже рідко, і до 2023 року не було відомо про жоден випадок, коли в таких справах фігурували призовники. Натомість напередодні стало відомо про двох військових, яким інкримінували цей злочин.

У лютому 2023 року в армії коментували Yle, що після початку повномасштабної війни Росії проти України загальні правила щодо публічності в соцмережах для військових не змінилися, але за їхнім дотриманням стежать ще уважніше.