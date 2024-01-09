Еще одному срочнику в Финляндии инкриминируют съемку в запретной зоне

Солдату срочной службы в провинции Кайнуу на востоке Финляндии объявили подозрение в государственной измене после того, как он сфотографировал "важный объект" в приложении Snapchat, что стало третьим подобным обвинением за последние дни.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Полиция подозревает военного бригады Кайнуу в том, что он снимал "важный объект" Сил обороны Финляндии, чем разгласил государственную тайну.

В полиции города Оулу, где расследуют дело, утверждают, что солдат без разрешения проводил съемку в Snapchat в зоне, которая классифицируется как "критически важная".

Подробностей о месте съемки не сообщают, но известно, что это происходило осенью 2023 года и срочники не имеют к нему доступа в свободное время.

Также срочнику инкриминируют служебное преступление, детали которого также не указаны в материалах дела. Сейчас продолжается досудебное следствие, полиции еще предстоит допросить свидетелей.

Разглашение государственной тайны является серьезным преступлением, которое в Уголовном кодексе Финляндии классифицируется как государственная измена. Минимальное наказание за него составляет четыре месяца лишения свободы, а максимальное – четыре года.

Как отмечает Yle, подозрения в разглашении государственной тайны объявляют очень редко, и до 2023 года не было известно ни об одном случае, когда в таких делах фигурировали призывники. Зато накануне стало известно о двух военных, которым инкриминировали это преступление.

В феврале 2023 года в армии комментировали Yle, что после начала полномасштабной войны России против Украины общие правила публичности в соцсетях для военных не изменились, но за их соблюдением следят еще внимательнее.