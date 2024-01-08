Суд у Польщі дозволив арештувати екскерівників МВС, засуджених за перевищення повноважень

Виконавчий суд Польщі в понеділок, 8 січня, видав ордери на арешт політиків колишньої партії влади "Право і справедливість" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, засуджених за оборудки під час роботи у Міністерстві внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Справу Камінського та Вонсіка у виконавчій частині розглядав новий суддя, бо попередній пішов у відпустку. Він відхилив подані раніше адвокатами політиків клопотання про пом'якшення або відтермінування вироку.

Після цього суддя склав наказ про виконання вироку щодо політиків ПіС та "накази про їхню доставку до установ виконання покарань". Тепер питання про затримання Камінського і Вонсіка буде вирішуватися в той момент, коли ці ордери передадуть поліції.

За даними RMF FM, найбільш вірогідним є сценарій, за яким ордери будуть вручені вранці у вівторок, 9 січня. Після цього до Камінського і Вонсіка має приїхати поліцейський патруль, який доправить їх до в'язниці.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро (СВА), а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Президент Польщі Анджей Дуда тоді назвав рішення суду щодо депутатів ПіС незаконним і навіть видав указ про їхнє помилування, порушивши закон, позаяк на той момент вироки ще не набули законної сили.

Своєю чергою у підвішеному стані залишалось питання мандатів Камінського й Вонсіка. Спікер польського Сейму Шимон Головня тривалий час ухиляється від рішення поставити на голосування позбавлення депутатів повноважень.