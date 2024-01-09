Стала відома попередня причина пожежі в готелі в Польщі, де мешкають українці

Розслідування пожежі в готелі в місті Олецько на північному сході Польщі минулого тижня попередньо встановило, що займання сталось через несправність електроприладу, а не підпал.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив консул консульства України у Гданську Олександр Плодистий, пише "Європейська правда".

За словами Плодистого, представник консульства напередодні відвідав Олецько й зустрівся з постраждалими українцями, власником готелю, представниками місцевої влади, поліції і пожежної служби.

"У результаті зустрічей було з’ясовано, що підпал виключається. Основна версія – займання від іскри підключеного до електромережі зарядного пристрою", – розповів він.

Консул уточнив, що в результаті пожежі повністю вигоріли три кімнати, де мешкали українці. Їхніх мешканців переселили в інший об’єкт неподалік, решта ж після тимчасового розміщення в спортзалі почала повертатись до своїх номерів.

Що стосується постраждалих, уточнив Плодистий, декілька українців отримали легкі опіки, але зараз почуваються добре. Крім того, через пожежу ніхто не втратив майна чи документів.

Як повідомлялось, у польському місті Олецько 5 січня сталася пожежа в готелі, де проживали 155 біженців з України.