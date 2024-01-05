У Польщі сталася пожежа в готелі, де мешкали біженці з України: є постраждалі

У польському місті Олецько сталася пожежа в готелі, де проживали 155 біженців з України.

Про це у коментарі Укрінформу повідомили у місцевій пожежній службі та поліції, а також у консульстві України у Гданську, пише "Європейська правда".

Як розповів представник пожежної служби, пожежа виникла в одному з приміщень на другому поверсі, там спостерігалося інтенсивне задимлення.

Пожежники зосередилися на рятувальній операції, зокрема, за допомогою гідравлічного підйомника і пожежних драбин було евакуйовано з балконів 28 осіб. Решта українців самотужки залишили місце інциденту.

Чотирьом особам, у яких виникли проблеми з диханням через задимлення, медики рекомендували пройти обстеження.

Речник пожежної служби сказав, що причини займання наразі невідомі, її встановлюватимуть відповідні органи.

У місцевій поліції поінформували, що з’ясовують обставини події, після пожежі готель непридатний для проживання. Українців тимчасово розмістили у спортивній залі неподалік.

Консул консульства України у Гданську Олександр Плодистий підтвердив, що внаслідок пожежі легко постраждали чотири особи, однак від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

За його словами, найближчим часом один з українських консулів поїде в Олецько, де зустрінеться з постраждалими українцями, аби зрозуміти їхні потреби на місці і надати їм допомогу.

Крім того, з місцевою владою буде обговорено питання розселення українців.

Нагадаємо, наприкінці грудня у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на межі Глівіце і Жерниці загинуло троє громадян України.

Перед цим сталася ДТП за участю українського мікроавтобуса на під’їзді до КПП "Гребенне – Рава-Руська". Польські ЗМІ повідомляли, що загинув 30-річний пасажир.