Стала известна предварительная причина пожара в отеле в Польше, где живут украинцы

Расследование пожара в гостинице в городе Олецко на северо-востоке Польши на прошлой неделе предварительно установило, что возгорание произошло из-за неисправности электроприбора, а не поджога.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил консул консульства Украины в Гданьске Александр Плодистый, пишет "Европейская правда".

По словам Плодистого, представитель консульства накануне посетил Олецко и встретился с пострадавшими украинцами, владельцем отеля, представителями местной власти, полиции и пожарной службы.

"В результате встреч было выяснено, что поджог исключается. Основная версия – возгорание от искры подключенного к электросети зарядного устройства", – рассказал он.

Консул уточнил, что в результате пожара полностью выгорели три комнаты, где жили украинцы. Их жителей переселили в другой объект неподалеку, остальные же после временного размещения в спортзале начали возвращаться в свои номера.

Что касается пострадавших, уточнил Плодистый, несколько украинцев получили легкие ожоги, но сейчас чувствуют себя хорошо. Кроме того, из-за пожара никто не потерял имущества или документов.

Как сообщалось, в польском городе Олецко 5 января произошел пожар в гостинице, где проживали 155 беженцев из Украины.