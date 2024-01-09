Орбан отримав від Додіка те ж, що й Путін

Президент Республіки Сербської, що у складі Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік із нагоди національного дня ентитету 9 січня нагородив прем’єра Угорщини Віктора Орбана найвищою відзнакою РС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

У межах низки заходів з нагоди Дня Республіки Сербської Додік вручив нагороди людям, "які залишили свій слід у житті республіки". Одним із них став прем'єр-міністр Угорщини, який, однак, не був присутній на церемонії.

"Сьогодні, коли ми святкуємо нашу республіку, ми з гордістю згадуємо всіх тих, хто сприяв існуванню та виживанню Республіки Сербської… Одним із таких людей є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який був радий отримати нагороду і особисто отримає її десь у лютому", – сказав Додік, похваливши угорського прем'єра.

Фото: Радіо Свобода

Він додав, що прийняття Орбаном нагороди є джерелом гордості для Республіки Сербської.

"Ми вдячні цій людині за те, що вона бачить в нас справжнього політичного гравця", – зазначив Додік, пояснюючи, чому було обрано саме Орбана.

Президент РС не забув нагадати, що торік цю ж нагороду отримав президент Росії Владімір Путін, і підкреслив, що обидва лідери є друзями Республіки Сербської і визнають це відкрито, чого не було донедавна.

Останніми роками між Орбаном і Додіком склалися добрі стосунки, а офіційний Будапешт навіть обіцяв захищати одіозного лідера РС, який постійно погрожує відокремленням від Боснії і Герцеговини, від санкцій ЄС.