Орбан получил от Додика то же, что и Путин

Президент Республики Сербской, что в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик по случаю национального дня энтитета 9 января наградил премьера Венгрии Виктора Орбана высшей наградой РС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

В рамках ряда мероприятий по случаю Дня Республики Сербской Додик вручил награды людям, "которые оставили свой след в жизни республики". Одним из них стал премьер-министр Венгрии, который, однако, не присутствовал на церемонии.

"Сегодня, когда мы празднуем нашу республику, мы с гордостью вспоминаем всех тех, кто способствовал существованию и выживанию Республики Сербской... Одним из таких людей является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который был рад получить награду и лично получит ее где-то в феврале", – сказал Додик, похвалив венгерского премьера.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Он добавил, что принятие Орбаном награды является источником гордости для Республики Сербской.

"Мы благодарны этому человеку за то, что он видит в нас настоящего политического игрока", – отметил Додик, объясняя, почему был выбран именно Орбан.

Президент РС не забыл напомнить, что в прошлом году эту же награду получил президент России Владимир Путин, и подчеркнул, что оба лидера являются друзьями Республики Сербской и признают это открыто, чего не было до недавнего времени.

В последние годы между Орбаном и Додиком сложились хорошие отношения, а официальный Будапешт даже обещал защищать одиозного лидера РС, который постоянно угрожает отделением от Боснии и Герцеговины, от санкций ЕС.