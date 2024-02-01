ЗМІ: Єврокомісія обговорить з країнами ЄС пропозиції щодо нових санкцій проти РФ

Європейська комісія розпочне в суботу неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами ЄС щодо деталей 13-го пакету санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

За інформацією агентства, очікують, що пропозиції будуть зосереджені на закритті більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях, а також на низці нових списків фізичних та юридичних осіб.

Як зазначає одне з джерел, ймовірні також деякі незначні секторальні заходи, такі як нові заборони на імпорт.

Водночас Польща та країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ), вказує Reuters.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив невдоволення тим, що в ЄС повільно готують 13-й пакет санкцій проти Росії.

До другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.

Перед цим агентство Bloomberg повідомляло, що у Євросоюзі вже почалися перемовини про наступний пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 18 грудня Рада ЄС завершила процес ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт російських діамантів та низку інших обмежень.