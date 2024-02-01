СМИ: Еврокомиссия обсудит со странами ЕС предложения по новым санкциям против РФ

Европейская комиссия начнет в субботу неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС относительно деталей 13-го пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По информации агентства, ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

Как отмечает один из источников, вероятны также некоторые незначительные секторальные меры, такие как новые запреты на импорт.

В то же время Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), указывает Reuters.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство тем, что в ЕС медленно готовят 13-й пакет санкций против России.

Ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.

Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе уже начались переговоры о следующем пакете санкций против России.

Напомним, 18 декабря Совет ЕС завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России, включающего запрет на импорт российских бриллиантов и ряд других ограничений.