Президент Литви попередив про можливу пастку в разі переговорів з РФ

Президент Литви Гітанас Науседа висловив побоювання, що Захід може знову опинитися в пастці російського "телефонного права", якщо мирні переговори почнуться на умовах Москви, а не України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Коли я бачу, що знову і знову, особливо щодо становища на фронті, виникають пацифістські настрої, коли починають говорити про мирні переговори... Я думаю, що ми знову потрапляємо в ту саму пастку й повертаємося до віри в телефонне право, яке раніше мало місце, а тепер це так звані мирні переговори", – заявив він під час дискусії в Центрі східноєвропейських досліджень.

Ймовірно, Науседа мав на увазі телефонні переговори, які в перші місяці після початку повномасштабної війни РФ проти України з російським диктатором Владіміром Путіним вів президент Франції Емманюель Макрон.

"Як було у випадку з телефонним правом, так і у випадку з мирними переговорами – Росії потрібна не угода, а просто знову ошукати Захід, виграти час, консолідувати свої сили та напасти на нас із новою силою. Можливо, цього разу не тільки на Україну, а й на всіх нас", – сказав президент Литви.

За словами Науседи, Вільнюс у цьому випадку проводив "політику розвіювання ілюзій".

Він також висловив невдоволення тим, що в Євросоюзі повільно готують 13-й пакет санкцій проти Росії.

"Із санкціями ми просуваємося дуже повільно, іноді навіть невиправдано повільно", – поскаржився президент Литви.

Водночас Науседа "вкрай стурбований" тим, щоб Сполучені Штати зберегли свою увагу до ЄС, незалежно від результатів виборів у листопаді 2024 року.

"Це потрібно не Литві чи Латвії, це те, що потрібно всьому ЄС. Ми не можемо гарантувати цього сьогодні, але нам не слід боятися якихось апокаліптичних сценаріїв того, що станеться, якщо та чи інша людина виграє вибори", – зазначив він.

Раніше Макрон заявив, що Європа має бути готова підтримувати Україну "скільки необхідно" для створення ситуації, коли Україна змогла би вести з Москвою перемовини про мир, який буде сталим і "з повагою до міжнародного права".

Президент Франції наголосив, що сценарій явної перемоги Росії у війні абсолютно неприйнятний для Європи і у перспективі буде коштувати надто дорого, тому європейські столиці мають бути готові підтримувати Україну незалежно від того, якими будуть подальші дії США.

Президент Латвії нещодавно наголосив, що Україна є "першою лінією оборони" для решти Європи.

Читайте також програмну промову міністра оборони Британії: "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу"