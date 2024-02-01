Держдеп заперечив, що США виступають проти вступу України в НАТО

Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена нібито виступає проти членства України в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу з журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", – зазначив він.

Нагадаємо, днями стало відомо про створення Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, її спільно очолюватимуть керівник ОП Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Фог Расмуссен раніше брав участь у розробці так званого Kyiv Security Compact, а у другій половині 2023 року був серед тих, хто просував ідею вступу України в НАТО "частинами".

Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що не вважає цю ідею реалістичною.

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