Косово вводит евро в районах проживания сербского меньшинства

Косово вводит в обращение евро, который является официальной валютой с 2002 года, и отменит использование сербского динара на севере, где большинство населения составляют этнические сербы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Председатель Центрального банка Косова Ахмет Исмаили заявил, что с четверга в северных муниципалитетах будут применяться новые правила местных транзакций в евро, и все финансовые учреждения должны зарегистрироваться в течение следующего месяца.

По его словам, новые правила не направлены против сербского динара, который используют четыре банка и 15 финансовых учреждений Косова.

Впрочем, это решение вызвало беспокойство среди западных государств, которые опасаются усиления напряженности в отношениях между Косовом и Сербией. Они призвали Приштину отложить этот шаг.

"Евро как единственное платежное и покупательное средство, четко определенное в Республике Косово, не является предметом переговоров", – заявил премьер-министр Альбин Курти.

В то же время вице-премьер Бесник Бислими пообещал провести кампанию по информированию общественности, чтобы "новые правила не имели негативного влияния и не наказали граждан".

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и Курти достигли в феврале и марте.

Переговоры о нормализации при содействии ЕС не достигли прогресса, особенно после перестрелки в сентябре прошлого года между сербскими боевиками и косовской полицией, которая унесла жизни четырех человек и привела к обострению напряженности.

Как известно, и Сербия, и Косово хотят присоединиться к ЕС, но глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отказ идти на компромисс ставит под угрозу их шансы на членство.

Евросоюз ввел ограничительные меры против Косова летом 2023 года в ответ на вспышку насилия, связанного с голосованием на местных выборах в четырех муниципалитетах на севере страны.

ЕС воздержался от введения мер против Сербии, несмотря на широкое беспокойство по поводу выборов, состоявшихся в стране в декабре.