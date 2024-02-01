Косово вводит евро в районах проживания сербского меньшинства
Косово вводит в обращение евро, который является официальной валютой с 2002 года, и отменит использование сербского динара на севере, где большинство населения составляют этнические сербы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Председатель Центрального банка Косова Ахмет Исмаили заявил, что с четверга в северных муниципалитетах будут применяться новые правила местных транзакций в евро, и все финансовые учреждения должны зарегистрироваться в течение следующего месяца.
По его словам, новые правила не направлены против сербского динара, который используют четыре банка и 15 финансовых учреждений Косова.
Впрочем, это решение вызвало беспокойство среди западных государств, которые опасаются усиления напряженности в отношениях между Косовом и Сербией. Они призвали Приштину отложить этот шаг.
"Евро как единственное платежное и покупательное средство, четко определенное в Республике Косово, не является предметом переговоров", – заявил премьер-министр Альбин Курти.
В то же время вице-премьер Бесник Бислими пообещал провести кампанию по информированию общественности, чтобы "новые правила не имели негативного влияния и не наказали граждан".
Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и Курти достигли в феврале и марте.
Переговоры о нормализации при содействии ЕС не достигли прогресса, особенно после перестрелки в сентябре прошлого года между сербскими боевиками и косовской полицией, которая унесла жизни четырех человек и привела к обострению напряженности.
Как известно, и Сербия, и Косово хотят присоединиться к ЕС, но глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отказ идти на компромисс ставит под угрозу их шансы на членство.
Евросоюз ввел ограничительные меры против Косова летом 2023 года в ответ на вспышку насилия, связанного с голосованием на местных выборах в четырех муниципалитетах на севере страны.
ЕС воздержался от введения мер против Сербии, несмотря на широкое беспокойство по поводу выборов, состоявшихся в стране в декабре.