У Фінляндії починається масштабний страйк

У Фінляндії напередодні розпочались масштабні страйки, які триватимуть щонайменше два дні і зачеплять майже всі сфери повсякденного життя мешканців країни.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда.

Страйки торкнуться повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.

Вони особливо помітні в магазинах, ресторанах і готелях. Практично повністю зупинено авіаперевезення. Завтра акція протесту позначиться на автобусному та залізничному транспорті.

У столичному регіоні багато дорослих змушені залишатися вдома з дітьми через страйк працівників дитячих садків. Страйк працівників дошкільної освіти розпочався вчора і триває протягом четверга.

Крім того, через страйк не працює багато магазинів ресторанів і готелів.

У четвер і п'ятницю практично повністю зупиняться авіаперевезення, оскільки внаслідок страйку авіакомпанії змушені скасовувати більшість рейсів.

За даними оператора аеропортів Finavia, комерційне пасажирське і вантажне авіасполучення завтра припиниться майже по всій Фінляндії. Військові аеропорти, що використовуються Силами оборони, продовжать працювати у звичайному режимі.

Авіаперевізник Finnair уже скасував 500 рейсів.

На громадському транспорті в п'ятницю не можна буде дістатися до роботи або до школи, принаймні в столичному регіоні, в Турку і Тампере – страйк практично повністю зупинить автобуси, приміські поїзди, метро і трамваї. В інших містах також скасовують автобусні рейси. Потяги, крім нічних, не ходитимуть по всій країні. У столичному регіоні намагатимуться запустити невелику кількість рейсових автобусів.

Крім того, страйкують працівники доків і портів.

Раніше повідомляли, що страйк також торкнеться заводів Nammo, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні.