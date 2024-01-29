Finnair через страйк скасовує понад 500 рейсів

Фінська авіакомпанія Finnair через майбутній страйк працівників авіаційної галузі скасує близько 550 рейсів.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба авіакомпанії.

Страйк, що планується на кінець цього тижня, майже повністю паралізує авіарух в країні у четвер та п’ятницю, за винятком аеропортів, які використовують військові.

Протест є частиною ширшого загальнонаціонального страйку у сфері транспорту, що торкнеться також автобусних перевезень і залізниці.

Finnair оголосила, що через акцію змушена буде скасувати близько 550 рейсів, що торкнеться 60 000 пасажирів.

У пресслужбі кажуть, що клієнти після новин про страйк ще минулого тижня почали масово переброньовувати рейси на інші дати.

"Несправедливо, що страйк, який ніяк не стосується самої Finnair, створює незручності стільком нашим клієнтам", – прокоментував речник.

Пасажирам, чиї рейси скасовують, запропонують альтернативу або відшкодування.

Нагадаємо, у Німеччині машиністи вирішили майже на добу раніше закінчити свій багатоденний страйк.

У Франції тим часом тривають масштабні протести фермерів.