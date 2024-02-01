Боррель закличе на саміті країни ЄС якомога скоріше збільшити військову допомогу Україні

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що під час позачергового саміту ЄС закличе лідерів якомога швидше ухвалити необхідні рішення для збільшення військової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі.

"Я закликатиму їх якомога швидше знайти рішення, адже часу більше немає. Наступного місяця нам потрібно збільшити військову підтримку Україні", – сказав він.

За його словами, загарбницька війна Росії проти України – це найбільша загроза європейській безпеці.

"Уже минуло майже два роки відтоді, як РФ почала цю несправедливу й невиправдану війну проти України, щоб зруйнувати країну та розділити її на частини. Вона продовжує це робити. Ми можемо й повинні робити більше, щоб підтримати Україну. І якщо ми не зробимо цього, то заплатимо високу ціну", – зазначив Боррель.

Також високий представник Євросоюзу наголосив, що ЄС потрібно докласти більше зусиль у виробництві боєприпасів для передачі їх Україні.

Раніше Боррель заявив, що Європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Водночас Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.