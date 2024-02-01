Боррель призовет на саммите страны ЕС как можно скорее увеличить военную помощь Украине

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что во время внеочередного саммита ЕС призовет лидеров как можно скорее принять необходимые решения для увеличения военной помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам перед началом специального саммита в Брюсселе.

"Я буду призывать их как можно скорее найти решение, ведь времени больше нет. В следующем месяце нам нужно увеличить военную поддержку Украине", – сказал он.

По его словам, захватническая война России против Украины – это самая большая угроза европейской безопасности.

"Уже прошло почти два года с тех пор, как РФ начала эту несправедливую и неоправданную войну против Украины, чтобы разрушить страну и разделить ее на части. Она продолжает это делать. Мы можем и должны делать больше, чтобы поддержать Украину. И если мы не сделаем этого, то заплатим высокую цену", – отметил Боррель.

Также высокий представитель Евросоюза подчеркнул, что ЕС нужно приложить больше усилий в производстве боеприпасов для передачи их Украине.

Ранее Боррель заявил, что Европейские институты и страны-члены ЕС взяли обязательство выделить Украине военную поддержку минимум на 21 миллиард евро.

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.

Ранее Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

Перед этим сообщалось, что канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия