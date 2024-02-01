У МЗС України відреагували на рішення суду ООН у справі проти Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС зазначили, що напередодні Міжнародний суд ООН встановив, що Росія порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Це — перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права", – йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що рішення суду ООН "не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право".

"Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке Росія розпочала в 2022 році", – наголосили у МЗС.

Нагадаємо, позов України проти РФ стосувався порушення двох міжнародних конвенцій – про протидію фінансуванню тероризму й про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про суть позову детально читайте у статті: Суд ООН виніс перше рішення проти Кремля.

Також дивіться відео "ЄвроПравди" з розбором рішення суду.