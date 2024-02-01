Сейм Латвії офіційно заборонив збірним країни грати проти збірних РФ та Білорусі

1 лютого Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про спорт, які передбачають, що збірним країни буде заборонено грати проти збірних Росії або Білорусі, якщо вони беруть участь у змаганнях під своїм прапором або в нейтральному статусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Delfi.

Закон також передбачає, що Латвії забороняється організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту (дорослих, юнацьких та юніорських), у яких національні збірні Росії або Білорусі беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі.

В анотації до законопроєкту ідеться про те, що "в російській зовнішньополітичній доктрині одним із напрямів поширення її цінностей є використання так званої "м'якої сили" в побудові стосунків із зарубіжними країнами, і спорт є одним зі способів його використання".

Основна мета поправок до закону – "підкреслити солідарність Латвії з Україною і фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої військові злочини за допомогою спорту".

Нагадаємо, країни Балтії закликали взагалі не пускати громадян РФ і Білорусі на Олімпіаду.

А уряд Литви шукає, як відсторонити спортсменів РФ і Білорусі від міжнародних змагань.