Сейм Латвии официально запретил сборным страны играть против сборных РФ и Беларуси

1 февраля Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки в Закон о спорте, которые предусматривают, что сборным страны будет запрещено играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Delfi.

Закон также предусматривает, что Латвии запрещается организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта (взрослых, юношеских и юниорских), в которых национальные сборные России или Беларуси участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе.

В аннотации к законопроекту говорится о том, что "в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой "мягкой силы" в построении отношений с зарубежными странами, и спорт является одним из способов его использования".

Основная цель поправок к закону – "подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления с помощью спорта".

Напомним, страны Балтии призвали вообще не пускать граждан РФ и Беларуси на Олимпиаду.

А правительство Литвы ищет, как отстранить спортсменов РФ и Беларуси от международных соревнований.