У Польщі почали розслідування щодо російської ракети, яка залетіла в країну у грудні

У Польщі прокуратура почала розслідування за фактом порушення повітряного простору країни "невизначеним об’єктом" під час масованої атаки РФ по українських містах 29 грудня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Розслідування почав військовий відділ районної прокуратури у Любліні за фактами створення серйозної загрози для життя багатьох людей і майна в особливо великих розмірах.

"У рамках провадження прокуратура спробує з’ясувати обставини інциденту і походження та ціль "об’єкта", який ймовірно був крилатою ракетою", – прокоментував речник округової прокуратури у Варшаві.

Нагадаємо, Генштаб Польщі 29 грудня заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

У районі потенційного падіння ракети не виявили ніяких уламків.

Після того до МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного Росії.

Під час наступної масованої атаки Польща піднімала у повітря свою авіацію.