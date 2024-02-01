В Польше начали расследование в отношении российской ракеты, которая залетела в страну в декабре

В Польше прокуратура начала расследование по факту нарушения воздушного пространства страны вероятно крылатой ракеты во время массированной атаки РФ по украинским городам 29 декабря.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Расследование начал военный отдел районной прокуратуры в Люблине по фактам создания серьезной угрозы для жизни многих людей и имущества в особо крупных размерах.

"В рамках производства прокуратура попытается выяснить обстоятельства инцидента и происхождение и цель "объекта", который, вероятно, был крылатой ракетой", – прокомментировал представитель районной прокуратуры в Варшаве.

Напомним, Генштаб Польши 29 декабря заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

После этого в МИД Польши вызвали для объяснений временного поверенного России.

Во время следующей массированной атаки Польша поднимала в воздух свою авиацию.