Як Євросоюз планує обмежувати режим безмитної торгівлі з Україною

Євросоюз планує ще на рік продовжити дію автономних преференцій для українських експортерів.

Це вже друге продовження дії преференцій для України. Але якщо минулого року це рішення було прийняте без особливих проблем, то тепер Єврокомісія прописує можливість запровадження нових захисних заходів щодо трьох видів українського агроекспорту: яєць, курятини та цукру.

Але при цьому аналогічні заходи не будуть впроваджуватися проти українського зерна, кукурудзи та олії, щодо яких діють заборони, введені окремими країнами Євросоюзу.

Про те, чи наближує таке рішення Єврокомісії вирішення суперечки щодо експорту цих товарів читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.

31 січня Єврокомісія ухвалила рішення "продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік".

Одночасно аналогічне рішення прийнято й щодо експорту з Молдови, чий експорт також постраждав внаслідок розв’язаної РФ війни.

Нагадаємо, чинний режим преференцій для України добігає кінця 5 червня, а для Молдови – 24 липня. Втім, для продовження дії преференцій це рішення має бути ще схвалене Європарламентом та (що найголовніше) – Європейською радою.

Але, ймовірність ветування рішення є дуже малою.

Це рішення ухвалили у безпрецедентно несприятливих для України обставинах: односторонні обмеження щодо української агропродукції запровадили чотири країни Євросоюзу, тривають масштабні протести фермерів.

Ігнорувати ці вимоги фермерів з різних держав-членів Єврокомісія не могла. І саме тому продовження дії преференцій для України саме по собі є чималим успіхом.

Однак, на відміну від попереднього продовження дії преференцій, Єврокомісія створила й інструменти захисту.

За словами Валдіса Домбровскіса, запропоноване Єврокомісією рішення "дозволить досягти подвійної мети – допомогти врятувати економіку України та Молдови і водночас створити сильніші гарантії для запобігання збоїв на ринку ЄС".

Під цими гарантіями мається на увазі прописаний механізм екстреного гальмування, що діятиме щодо "найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць та цукру".

Це ті товари, щодо яких за останні роки було зафіксовано кількаразове зростання експорту в ЄС.

Найбільш вражаючими стали темпи зростання імпорту цукру – в 67 разів за два роки!

Ще одне важливе уточнення: навіть якщо український експорт перевищить встановлений показник, це не означатиме автоматичного скасування преференційного режиму.

Тож у Києва ще буде можливість спробувати довести Єврокомісії, що зростання нашого експорту б’є не так по європейських виробниках, як по імпорту з третіх країн.

Не менш важливим у рішенні Єврокомісії є й те, що до переліку чутливих товарів не було внесено українське зерно, кукурудзу та олію – ті товари, щодо яких Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ввели заборону.

Своєю чергою Київ вже запропонував цим державам компромісне рішення – скасування заборони в обмін на впровадження системи верифікації українського агроекспорту.

Наразі такий механізм вже діє у відносинах із Румунією та Болгарією.

Інші країни, які ввели заборону: Польща, Словаччина та Угорщина – наразі вивчають українську пропозицію.

І нинішнє рішення Єврокомісії суттєво збільшує ймовірність їхньої згоди.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.