Как Евросоюз планирует ограничивать режим беспошлинной торговли с Украиной

Евросоюз планирует еще на год продлить действие автономных преференций для украинских экспортеров.

Это уже второе продление действия преференций для Украины. Но если в прошлом году это решение было принято без особых проблем, то теперь Еврокомиссия прописывает возможность введения новых защитных мер в отношении трех видов украинского агроэкспорта: яиц, курятины и сахара.

Но при этом аналогичные меры не будут внедряться против украинского зерна, кукурузы и масла, в отношении которых действуют запреты, введенные отдельными странами Евросоюза.

О том, приближает ли такое решение Еврокомиссии решение спора по экспорту этих товаров читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.

31 января Еврокомиссия приняла решение "продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год".

Одновременно аналогичное решение принято и по экспорту из Молдовы, чей экспорт также пострадал в результате развязанной РФ войны.

Напомним, действующий режим преференций для Украины подходит к концу 5 июня, а для Молдовы – 24 июля. Впрочем, для продолжения действия преференций это решение должно быть еще одобрено Европарламентом и (что самое главное) – Европейским советом.

Но, вероятность ветирования решения очень мала.

Это решение приняли в беспрецедентно неблагоприятных для Украины обстоятельствах: односторонние ограничения в отношении украинской агропродукции ввели четыре страны Евросоюза, продолжаются масштабные протесты фермеров.

Игнорировать эти требования фермеров из разных государств-членов Еврокомиссия не могла. И именно поэтому продление действия преференций для Украины само по себе является немалым успехом.

Однако, в отличие от предыдущего продления действия преференций, Еврокомиссия создала и инструменты защиты.

По словам Валдиса Домбровскиса, предложенное Еврокомиссией решение "позволит достичь двойной цели – помочь спасти экономику Украины и Молдовы и одновременно создать более сильные гарантии для предотвращения сбоев на рынке ЕС".

Под этими гарантиями имеется в виду прописанный механизм экстренного торможения, который будет действовать в отношении "наиболее чувствительных продуктов – мяса птицы, яиц и сахара".

Это те товары, по которым за последние годы был зафиксирован многократный рост экспорта в ЕС.

Наиболее впечатляющими стали темпы роста импорта сахара – в 67 раз за два года!

Еще одно важное уточнение: даже если украинский экспорт превысит установленный показатель, это не будет означать автоматической отмены преференциального режима.

Поэтому у Киева еще будет возможность попробовать доказать Еврокомиссии, что рост нашего экспорта бьет не так по европейским производителям, как по импорту из третьих стран.

Не менее важным в решении Еврокомиссии является и то, что в перечень чувствительных товаров не были внесены украинское зерно, кукуруза и масло – те товары, в отношении которых Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запрет.

В свою очередь Киев уже предложил этим государствам компромиссное решение – отмена запрета в обмен на внедрение системы верификации украинского агроэкспорта.

Сейчас такой механизм уже действует в отношениях с Румынией и Болгарией.

Другие страны, которые ввели запрет: Польша, Словакия и Венгрия – сейчас изучают украинское предложение.

И нынешнее решение Еврокомиссии существенно увеличивает вероятность их согласия.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.