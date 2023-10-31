Університет у Варшаві відсторонив студентку, яка вийшла з антисемітським плакатом на акцію

Варшавський медичний університет за підсумками внутрішньої перевірки вирішив відсторонити від занять студентку п’ятого курсу, яка на пропалестинській акції 21 жовтня тримала зображення зірки Давида у смітнику з написом "Збережемо світ чистим".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Interia.pl.

У листі ректор Варшавського медичного університету професор Збіґнєв Гачонг підкреслив, що інцидент із антисемітським плакатом, який тримала студентка з Норвегії, стався поза стінами закладу й у вільний від занять день – у суботу.

"У перший же робочий день після інциденту норвезьку студентку викликали до деканату для надання пояснень. На підставі висновків з цього приводу я негайно ухвалив рішення передати справу на розгляд Дисциплінарного омбудсмена для студентів і докторантів Варшавського медичного університету, а згодом також відсторонити студентку від навчання", – заявив він.

Гачонг додав, що проявам мови ворожнечі чи насильства "немає місця в університеті", але заклад "не контролює і не моніторить" приватні акаунти своїх студентів у соцмережах.

Так ректор Варшавського медуніверситету, ймовірно, намагався пояснити, чому заклад не реагував на антисемітські дописи студентки у соцмережах, хоча нібито знав про них.

Як раніше стало відомо, прокуратура Польщі почала розслідування через плакат, який з'явився на пропалестинській демонстрації у Варшаві 21 жовтня, на предмет антисемітизму.

Поліція передала зібрані у справі матеріали слідчим, які спеціалізуються на справах, пов'язаних із мовою ворожнечі. Вони протягом 30 днів мають вирішити, чи мав місце злочин і чи висувати дівчині звинувачення.

21 жовтня вулицями Варшави пройшов марш, учасники якого протестували проти ізраїльської інтервенції в Газі. Польська влада пізніше розкритикувала антисемітські гасла і плакати на демонстрації.