Глава Євроради: Рішення саміту ЄС є також сигналом для американських платників податків

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що ухвалене лідерами ЄС рішення про надання Україні макрофінансової допомоги на 50 млрд євро є сигналом і для американських платників податків.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі.

"Я переконаний, що це рішення є також сигналом для американських платників податків, це демонстрація того, що ми в ЄС беремо відповідальність і ми знаємо, що ми повинні показувати наше лідерство. Ми маємо показувати, що ми надійні і варті довіри", – сказав Мішель.

Глава Євроради висловив сподівання, що це також допоможе тим у Сполучених Штатах, хто ухвалює рішення, досягти конкретних результатів у сфері додаткової фінансової підтримки для України.

За його словами, це стосується не лише США, але й інших партнерів ЄС у світі.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.