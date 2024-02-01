Глава Евросовета: Решение саммита ЕС является также сигналом для американских налогоплательщиков

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что принятое лидерами ЕС решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 50 млрд евро является сигналом и для американских налогоплательщиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

"Я убежден, что это решение является также сигналом для американских налогоплательщиков, это демонстрация того, что мы в ЕС берем ответственность и мы знаем, что мы должны показывать наше лидерство. Мы должны показывать, что мы надежны и достойны доверия", – сказал Мишель.

Глава Евросовета выразил надежду, что это также поможет тем в Соединенных Штатах, кто принимает решения, достичь конкретных результатов в сфере дополнительной финансовой поддержки для Украины.

По его словам, это касается не только США, но и других партнеров ЕС в мире.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.