Число прибуттів мігрантів на Канарські острови в січні підскочило більш ніж на 1000%

Кількість мігрантів із Західної Африки, які наважилися подолати море на невеликих човнах, щоб дістатися іспанських Канарських островів, у січні зросла більш ніж на 1000% порівняно з минулим роком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на дані, оприлюднені Міністерством внутрішніх справ Іспанії у четвер.

Загалом 7 270 нелегальних мігрантів досягли архіпелагу в Атлантичному океані в період з 1 по 31 січня, що майже в 13 разів більше, ніж 566 мігрантів за той же місяць 2023 року, повідомляє міністерство.

Ланцюг островів біля північно-західного узбережжя Африки, один з найпопулярніших туристичних напрямків Іспанії, минулого року став пунктом в'їзду для 39 910 мігрантів, що є рекордним показником за всю історію.

Ель Ієрро, найменший і найзахідніший острів, у 2023 році прийняв більше мігрантів, ніж його власне населення, яке становить 9 000 осіб.

Згідно з щорічним звітом правозахисної групи Walking Borders, атлантичний маршрут до Канарських островів є найсмертоноснішим маршрутом міграції до Іспанії, оскільки минулого року під час ризикованої морської подорожі загинуло 6 007 осіб.

Загальна кількість мігрантів, які нелегально в'їхали до Іспанії в січні – як суходолом, так і морем – склала 8 067, що на 524% більше, ніж рік тому, додали в міністерстві.

Нагадаємо, 20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.