Число прибытий мигрантов на Канарские острова в январе подскочило более чем на 1000%

Количество мигрантов из Западной Африки, которые решились преодолеть море на небольших лодках, чтобы добраться до испанских Канарских островов, в январе выросло более чем на 1000% по сравнению с прошлым годом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на данные, обнародованные Министерством внутренних дел Испании в четверг.

Всего 7 270 нелегальных мигрантов достигли архипелага в Атлантическом океане в период с 1 по 31 января, что почти в 13 раз больше, чем 566 мигрантов за тот же месяц 2023 года, сообщает министерство.

Цепь островов у северо-западного побережья Африки, одно из самых популярных туристических направлений Испании, в прошлом году стала пунктом въезда для 39 910 мигрантов, что является рекордным показателем за всю историю.

Эль Иерро, самый маленький и самый западный остров, в 2023 году принял больше мигрантов, чем его собственное население, которое составляет 9 000 человек.

Согласно ежегодному отчету правозащитной группы Walking Borders, атлантический маршрут к Канарским островам является самым смертоносным маршрутом миграции в Испанию, поскольку в прошлом году во время рискованного морского путешествия погибло 6 007 человек.

Общее количество мигрантов, которые нелегально въехали в Испанию в январе – как по суше, так и по морю – составило 8 067, что на 524% больше, чем год назад, добавили в министерстве.

Напомним, 20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.