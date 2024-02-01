Прем’єр Іспанії захистив свої помідори на саміті ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув твердження французького візаві Габріеля Атталя про те, що іспанські помідори нібито вирощуються за нижчими екологічними стандартами, ніж у Франції, а тому продаються дешевше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Суперечка про якість французьких та іспанських помідорів почалась минулого тижня на тлі протестів фермерів у низці європейських країн.

Фермери у Франції стверджували, що їхні іспанські колеги мають несправедливу перевагу, оскільки до них застосовуються менш суворі екологічні стандарти, а отже, вони можуть виробляти фрукти та овочі за нижчою ціною.

У неділю, 28 січня, французький прем'єр-міністр Габріель Атталь частково підтримав цю позицію, сказавши одному з фермерів про несправедливість того, що "сусідні країни" можуть використовувати пестициди, які заборонені у Франції.

Атталь тоді додав, що "лицемірно" імпортувати фрукти та овочі з місць, які "руйнують власну екосистему", щоб виробляти їх.

Та після саміту Європейської ради 1 лютого в Брюсселі Педро Санчес відкинув коментарі Атталя й похвалив іспанську продукцію, чий успіх "є результатом величезних інноваційних досягнень в аграрному секторі та важкої праці іспанських фермерів".

Санчес також відповів на негативні коментарі колишньої міністерки екології Франції Сеголен Руаяль, яка сказала, що помідори з Іспанії – неїстівні.

На це він перерахував багате розмаїття "смачних" помідорів, які виробляються в його країні, і сказав, що не сумнівається в тому, що вони є найкращими у світі. Частину свого виступу іспанський прем'єр виклав у Twitter (X) із підписом: "Іспанські помідори – неперевершені".

Нагадаємо, 1 лютого більшість французьких фермерських профспілок виступили за зміну форми протесту і припинення блокування доріг.