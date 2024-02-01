Премьер Испании защитил свои помидоры на саммите ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг утверждение французского визави Габриэля Атталя о том, что испанские помидоры якобы выращиваются по более низким экологическим стандартам, чем во Франции, а потому продаются дешевле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Спор о качестве французских и испанских помидоров начался на прошлой неделе на фоне протестов фермеров в ряде европейских стран.

Фермеры во Франции утверждали, что их испанские коллеги имеют несправедливое преимущество, поскольку к ним применяются менее строгие экологические стандарты, а следовательно, они могут производить фрукты и овощи по более низкой цене.

В воскресенье, 28 января, французский премьер-министр Габриэль Атталь частично поддержал эту позицию, сказав одному из фермеров о несправедливости того, что "соседние страны" могут использовать пестициды, которые запрещены во Франции.

Атталь тогда добавил, что "лицемерно" импортировать фрукты и овощи из мест, которые "разрушают собственную экосистему", чтобы производить их.

Но после саммита Европейского совета 1 февраля в Брюсселе Педро Санчес отверг комментарии Атталя и похвалил испанскую продукцию, чей успех "является результатом огромных инновационных достижений в аграрном секторе и тяжелого труда испанских фермеров".

Санчес также ответил на негативные комментарии бывшего министра экологии Франции Сеголен Руаяль, которая сказала, что помидоры из Испании – несъедобные.

На это он перечислил богатое разнообразие "вкусных" помидоров, которые производятся в его стране, и сказал, что не сомневается в том, что они являются лучшими в мире. Часть своего выступления испанский премьер выложил в Twitter (X) с подписью: "Испанские помидоры – непревзойденные".

Напомним, 1 февраля большинство французских фермерских профсоюзов выступили за изменение формы протеста и прекращение блокирования дорог.