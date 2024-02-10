У Греції арештували чотирьох анархістів, у яких знайшли вибухівку

Поліція Греції 10 лютого повідомила про арешт чотирьох членів анархістського угруповання, в яких під час обшуку виявили значну кількість вибухівки, лише через тиждень після вибуху саморобного пристрою біля одного з міністерств.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Під час обшуків грецька поліція конфіскувала велику кількість вибухівки та зброї. Арештованим інкримінують виготовлення та зберігання вибухових і запалювальних речовин, а також порушення законів про зброю і наркотики.

Фото: поліція Греції

Арештовані належать до угруповання "Змова вогняних осередків" – анархістської організації, члени якої раніше відбували тривалі терміни ув'язнення за напади з використанням бомб, які надсилали поштою.

Серед арештованих – 45-річний колишній провідний член угруповання, раніше судимий за тероризм, а також двоє колишні офіцерів грецьких Військово-морських сил.

Як уточнює Kathimerini, справа розслідується не як терористична і невідомо, чи пов’язана вона з вибухом біля Міністерства праці в Афінах, який стався минулої суботи.

Напади на державні установи, банки та дипломатичні представництва повторюються в Греції протягом багатьох років. Зазвичай їх приписують крайнім лівим або анархістським рухам.