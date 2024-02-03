Біля Міністерства праці в Афінах здетонувала бомба
Субота, 3 лютого 2024, 15:31
Вибуховий пристрій спрацював біля будівлі Міністерства праці Греції в центрі Афін рано в суботу, але ніхто не постраждав.
Про це повідомила грецька поліція, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Невідомий зателефонував до однієї з грецьких газет і повідомив, що в міністерстві закладено бомбу.
Газета повідомила це поліції, яка оточила територію перед вибухом, що спричинив пошкодження будівлі і вибиті вікна.
За словами офіційного представника поліції на умовах анонімності, за нападом стоїть невідоме раніше бандформування.
Поліція розпочала розслідування інциденту.
Греція має багату історію політичного насильства. Невеликі вибухи бомб і підпали відбуваються часто, і більшість з них не завдають серйозної шкоди.
Однак уряд заявив, що занепокоєний цим інцидентом.
"Атака дуже серйозна і пов'язана з серйозним злочином", – заявив речник уряду Павлос Маринакіс в суботу в ефірі телеканалу Open TV.
Нагадаємо, у Стокгольмі навпроти посольства Ізраїлю вдень 31 січня виявили підозрілий вибухонебезпечний предмет, який згодом ліквідували.