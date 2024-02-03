Біля Міністерства праці в Афінах здетонувала бомба

Вибуховий пристрій спрацював біля будівлі Міністерства праці Греції в центрі Афін рано в суботу, але ніхто не постраждав.

Про це повідомила грецька поліція, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Невідомий зателефонував до однієї з грецьких газет і повідомив, що в міністерстві закладено бомбу.

Газета повідомила це поліції, яка оточила територію перед вибухом, що спричинив пошкодження будівлі і вибиті вікна.

фото: protothema

За словами офіційного представника поліції на умовах анонімності, за нападом стоїть невідоме раніше бандформування.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

Греція має багату історію політичного насильства. Невеликі вибухи бомб і підпали відбуваються часто, і більшість з них не завдають серйозної шкоди.

Однак уряд заявив, що занепокоєний цим інцидентом.

"Атака дуже серйозна і пов'язана з серйозним злочином", – заявив речник уряду Павлос Маринакіс в суботу в ефірі телеканалу Open TV.

Нагадаємо, у Стокгольмі навпроти посольства Ізраїлю вдень 31 січня виявили підозрілий вибухонебезпечний предмет, який згодом ліквідували.