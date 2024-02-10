В Греции арестовали четырех анархистов, у которых нашли взрывчатку

Полиция Греции 10 февраля сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки, только через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Во время обысков греческая полиция конфисковала большое количество взрывчатки и оружия. Арестованным инкриминируют изготовление и хранение взрывчатых и зажигательных веществ, а также нарушение законов об оружии и наркотиках.

Фото: полиция Греции

Арестованные принадлежат к группировке "Заговор огненных ячеек" – анархистской организации, члены которой ранее отбывали длительные сроки заключения за нападения с использованием бомб, которые присылали по почте.

Среди арестованных – 45-летний бывший ведущий член группировки, ранее судимый за терроризм, а также двое бывших офицеров греческих Военно-морских сил.

Как уточняет Kathimerini, дело расследуется не как террористическое и неизвестно, связано ли оно со взрывом возле Министерства труда в Афинах, который произошел в минувшую субботу.

Нападения на государственные учреждения, банки и дипломатические представительства повторяются в Греции в течение многих лет. Обычно их приписывают крайне левым или анархистским движениям.