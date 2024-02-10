Ірландія відмовляється видавати Росії нові візи для працівників посольства

Уряд Ірландії відмовляється дозволити Росії провести ротацію дипломатів у її посольстві в Дубліні, за яким останніми роками стежать ірландські служби безпеки через побоювання щодо шпигунства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The Irish Times.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість працівників в російському посольстві в Дубліні скоротилася з 30 до 14. Із них восьмеро – адміністративні співробітники й шестеро дипломатів, зокрема посол Юрій Філатов.

Окрім того, з Ірландії виїхали два російські аташе з питань оборони, які зазвичай тісно співпрацюють з російськими спецслужбами або безпосередньо підпорядковуються їм, перебуваючи за кордоном.

Речник посольства РФ підтвердив The Irish Times, що з минулого року Ірландія припинила видавати нові візи новим співробітникам посольства і відмовилася продовжувати акредитацію співробітникам, які вже перебувають у державі.

"Як наслідок, багато співробітників були змушені значно перевищити термін свого перебування тут, але потім були змушені виїхати до Росії з особистих причин, без будь-якої заміни", – нарікає росіянин.

Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило значне скорочення кількості акредитованих співробітників посольства Росії, але відмовилося коментувати візові питання. Та джерела The Irish Times підтвердили, що відомство припинило видачу нових віз з минулого року через погані відносини між Ірландією та Росією.

До лютого 2022 року Росія мала одне з найбільших дипломатичних представництв у Дубліні, незважаючи на те, що мала відносно мало офіційних відносин з ірландським урядом і невелику діаспору в цій країні.

Це давно викликало занепокоєння ірландських спецслужб, які підозрюють, що посольство РФ використовується як прикриття для різних видів шпигунської діяльності, зокрема для перехоплення комунікацій.

Нагадаємо, в березні 2022-го Ірландія оголосила персонами нон грата чотирьох російських шпигунів під дипломатичним прикриттям.